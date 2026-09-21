«Он ответил: «Я тебя тоже»: Экс-министр обороны Украины признался в любви Маску после включения Starlink

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, как обменялся признаниями в любви с американским предпринимателем Илоном Маском. Данной историей экс-чиновник поделился в интервью «Украинской правде».

Переписка состоялась после обращения Киева по поводу работы Starlink. Фёдоров просил основателя SpaceX активировать спутниковую связь на территориях, где шли боевые действия. После выполнения просьбы он отправил миллиардеру эмоциональное сообщение.

«Я ему написал: «Я тебя люблю». Он ответил: «Я тебя тоже», — заявил Фёдоров.

Ранее сообщалось, что Илон Маск отказался дать Украине доступ к Starlink для наведения ударов по российской территории. Утверждается, что Михаил Фёдоров обращался к миллиардеру с такой просьбой. Маск, как утверждается, считает, что конфликт пора завершать сделкой.