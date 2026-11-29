Американский миллиардер Илон Маск обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в причастности к пандемии коронавируса. Соответствующее заявление предприниматель сделал в социальной сети.

По утверждению главы SpaceX, агентство финансировало исследования коронавируса, которые, как считает бизнесмен, впоследствии привели к гибели миллионов людей и парализовали жизнь во всём мире.

Заявление прозвучало на фоне обнародования внутренних документов USAID. Ведомство объявило о публикации служебных записок и переписки, раскрывающих особенности его работы при предыдущих американских администрациях.

При этом происхождение SARS-CoV-2 окончательно не установлено. Согласно докладу экспертов Всемирной организации здравоохранения, имеющиеся научные данные преимущественно свидетельствуют в пользу передачи вируса человеку от животных, хотя версия лабораторной утечки также не исключена.