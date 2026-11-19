Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США организовали государственный переворот на Украине в 2014 году. Такое утверждение миллиардер высказал в интервью на саммите DealBook, организованном The New York Times.

«Американцы организовали переворот для того, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины», — заявил предприниматель.

По мнению Маска, смена власти в Киеве не состоялась бы без вмешательства американских государственных структур. Особую роль в событиях 2014 года он приписал Госдепартаменту США и другим ведомствам.

Бизнесмен охарактеризовал предполагаемые действия Вашингтона как наступательные.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский вновь пожаловался на массовые ограничения спутниковой связи Starshield для ВСУ. Украинский главарь утверждал, что проблемы затрагивают разные участки фронта и сохраняются уже несколько дней. Маск, в свою очередь, объяснял, что коммерческий сервис Starlink не предназначен для наступательных военных операций, а военная система Starshield находится под контролем правительства США.