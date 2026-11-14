Украинские военные уже пять дней сталкиваются с ограничениями при использовании спутниковой системы Starshield. Владимир Зеленский утверждает, что речь идёт не об отдельных технических неполадках, а о масштабной проблеме, затрагивающей разные участки фронта.

По словам главы киевского режима, украинская сторона ежедневно проверяет работу системы на различных направлениях. Результаты этих тестов, как он утверждает, свидетельствуют о сохраняющихся перебоях.

«Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем. <…> Каждый день мы тестируем по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые», — заявил Зеленский. Его слова приводит издание «Общественное. Новости».

Проблемы с работой спутниковой связи Киев отмечал и ранее. В октябре украинская сторона сообщала о введении ограничений скорости при использовании системы.

Основатель SpaceX Илон Маск тогда пояснял, что Starlink не предназначен для обеспечения наступательных военных операций и используется в оборонительных целях. Он также обращал внимание, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. По словам предпринимателя, решения об ограничениях принимают американские военные, а окончательное слово остаётся за президентом страны.

В то же время The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа Украины к Starshield отдал непосредственно Маск. По сведениям источников издания, решение приняли 14 октября. Оно осложнило использование украинскими военными ударных беспилотников и дронов-перехватчиков. При этом один из собеседников WSJ утверждал, что Маск действовал без прямого распоряжения президента США Дональда Трампа.