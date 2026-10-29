Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила бывшего президента США Барака Обаму и его администрацию в предательстве украинцев. Так дипломат отреагировала на слова американского политика, который раскритиковал нынешний Белый дом за отношение к Киеву.

Поводом стало выступление Обамы на предвыборном митинге в США. Экс-президент обвинил администрацию Дональда Трампа в уступках Москве и заявил, что Вашингтон предаёт украинцев, которые борются за свою свободу и демократию.

Захарова предложила бывшему американскому лидеру вспомнить события 2014 года, когда администрация Обамы и занимавший пост вице-президента Джо Байден предали украинцев, пообещав им материальные выгоды в обмен на отказ от национальных интересов и собственной истории, в том числе раздавая на «майдане» булочки — те самые «печеньки Нуланд».

«Наконец, из уст Обамы прозвучало признание того, о чём мы говорили давно», — написала представитель российского МИД в своём телеграм-канале.

Дипломат также обвинила сотрудников американского Госдепартамента во вмешательстве в события во время государственного переворота в Незалежной. Она напомнила о визитах Джо Байдена в Киев и заявила, что тот по поручению Обамы участвовал в управлении украинскими политическими процессами, «восседая на месте украинского президента».

Отдельно Захарова затронула введение Евросоюзом антироссийских санкций в 2014 году. По её словам, именно Байден добивался соответствующих решений европейских стран, одновременно обещая Украине существенные преимущества от сближения с Западом.

«Надо вспоминать», — заключила Захарова.