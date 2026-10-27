Трамп назвал Барак Обаму паршивым президентом из-за слов о Cheesecake Factory

Американский лидер Дональд Трамп ответил на сравнение экс-президента Барак Обамы нынешнего интерьера Белого дома с рестораном Cheesecake Factory. По словам республиканца, это показывает «паршивость» Обамы как президента.

«Мы должны объяснить Обаме, что Белый дом — это символ Америки, и его нужно держать в надлежащем порядке. То, что вы называете его Cheesecake Factory, как раз и показывает, почему вы были паршивым президентом», — заявил Трамп.

Действующий президент подчеркнул, что привёл резиденцию в порядок с помощью лучших мастеров. По его словам, здание находилось в ужасном состоянии, а в ходе работ обновили облицовку. Трамп также отметил, что Cheesecake Factory — успешная компания, а Обама такие не любит.

Перепалка вызвала реакцию в соцсетях. Журналист Аарон Рупар опубликовал видео выступления Трампа, отметив, что слова Обамы о Белом доме явно задели президента. Некоторые пользователи согласились с такой оценкой, тогда как сторонники республиканцев обвинили бывшего главу государства в снобизме. Министр финансов США Скотт Бессент также включился в спор. В понедельник он пообедал в Cheesecake Factory в Вашингтоне, а затем похвалил заведение и предложил представителям либеральной элиты с острова Мартас-Винъярд посетить его.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама высмеял Дональда Трампа за обилие золотого декора и масштабную реконструкцию Белого дома. По словам политика, резиденция американского лидера теперь напоминает ресторан, который мог бы открыть бывший президент Ирака Саддам Хусейн. По его мнению, президент уделяет чрезмерное внимание строительству нового бального зала, обустройству вертолётной площадки и другим преобразованиям территории Белого дома, тогда как граждане продолжают сталкиваться с высокой стоимостью жизни.