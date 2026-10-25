«Как ресторан Саддама Хусейна»: Барак Обама едко высмеял страсть Трампа к золоту в Белом доме

Бывший президент США Барак Обама высмеял Дональда Трампа за обилие золотого декора и масштабную реконструкцию Белого дома. По словам политика, резиденция американского лидера теперь напоминает ресторан, который мог бы открыть бывший президент Ирака Саддам Хусейн. С таким заявлением Обама выступил 24 октября на предвыборном митинге Демократической партии в Кливленде, штат Огайо.

Экс-глава государства обратил внимание на многочисленные изменения, которые Трамп вносит в оформление президентской резиденции. Особенно его удивило количество позолоченных элементов в интерьерах.

«Золото повсюду. Он превратил Белый дом в место, которое выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл ресторан Cheesecake Factory», — заявил Обама.

Своим сравнением бывший президент обыграл название известной американской сети ресторанов, отличающихся пышным оформлением помещений и обширным меню.

Однако критика Обамы касалась не только вкусовых предпочтений Трампа. Политик поставил под сомнение правильность приоритетов действующей администрации на фоне экономических трудностей американцев.

По его мнению, президент уделяет чрезмерное внимание строительству нового бального зала, обустройству вертолётной площадки и другим преобразованиям территории Белого дома, тогда как граждане продолжают сталкиваться с высокой стоимостью жизни.

«Не знаю, заметили ли вы, но, похоже, он очень сосредоточен на ремонте дома», — пошутил Обама, добавив, что Трампу стоило бы попробовать себя на телеканале HGTV, посвящённом недвижимости и дизайну интерьеров.

Одним из главных объектов критики стало строительство нового бального зала. Проект предусматривает масштабную реконструкцию восточного крыла Белого дома, начавшуюся ещё в 2025 году.

Стоимость работ оценивается примерно в 400 миллионов долларов. При этом Трамп утверждает, что строительство оплачивается за счёт его собственных средств и пожертвований частных лиц и компаний, а не государственного бюджета.

Обама также обвинил администрацию республиканца в неспособности выполнить обещания по снижению стоимости жизни. По мнению бывшего президента, действия Белого дома не соответствуют экономическим ожиданиям избирателей.

Выступление состоялось в рамках кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, назначенными на 3 ноября 2026 года. В Огайо Обама поддержал кандидата демократов в губернаторы Эми Эктон и претендующего на место в Сенате Шеррода Брауна.

Масштабная реконструкция Белого дома вызвала споры в США задолго до нынешних насмешек Барака Обамы. Ещё в октябре 2025 года администрация Дональда Трампа начала снос части Восточного крыла президентской резиденции, чтобы освободить место для нового бального зала. Первоначально строительство оценивалось в $200 млн, однако в мае 2026 года Трамп объяснил увеличение сметы почти до $400 млн расширением проекта и использованием более дорогих материалов.