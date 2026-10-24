Трамп заявил, что может выселить «назойливые» СМИ из Белого дома

Президент США Дональд Трамп опроверг данные о том, что собирается перенести зал для пресс-брифингов из Белого дома в другое место. Хотя американский лидер признал, что вполне имеет право на подобное. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава государства опроверг сообщения о намерении вернуть старый бассейн, расположенный под нынешним помещением для встреч с прессой. По словам Трампа, подобных планов у него никогда не было.

«Хотя я и могу перенести фейковые СМИ в место, где они будут менее назойливыми, старый бассейн никогда не вернут. Я никогда даже и не думал о том, чтобы сделать такую глупость!» — подчеркнул президент.

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом исключил журналиста из президентского пресс-пула и выдвинул ультиматум Politico. Администрация Трампа потребовала от издания исправить или отозвать публикации о главе президентского аппарата Сьюзи Уайлс в течение 48 часов. Одновременно корреспонденту The Independent отказали в участии в поездке президента в Айову.