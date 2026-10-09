Маскирует опьянение и требует добавки: Нутрициолог раскрыла правду о «безобидной» пицце под пиво

Сочетание пиццы и пива может заставить человека незаметно выпить гораздо больше, чем он собирался, поскольку жирная пища замедляет всасывание алкоголя и притупляет ощущение опьянения. Данное заявление сделала в беседе с Life.ru нутрициолог Ольга Бурлакова в честь Международного дня пиццы и пива 9 октября.

Жиры действительно способны отсрочить действие спиртного. Ещё в советское время существовал совет съедать кусочек сливочного масла перед застольем, чтобы не захмелеть слишком быстро. Такой приём не уменьшает количество употреблённого алкоголя, а лишь замедляет его поступление в кровь. Похожим образом действует и пицца.

Когда мы говорим о сочетании пиццы и пива, вступает в силу ещё один фактор. Пиво дает хмельное состояние, но не так быстро, как крепкие напитки — водка, коньяк, виски. Те вызывают опьянение моментально, а пиво — нет. Когда человек ест жирную пищу и пьёт пиво, которое не бьёт по голове резко, как стакан водки, он просто не слышит сигналов своего организма о том, что ему уже достаточно. И выпивает больше. Ольга Бурлакова Нутрициолог, специалист по оздоровлению

Ситуацию усугубляет и обстановка, в которой обычно проходят такие посиделки. Чаще всего люди собираются компанией, общаются, смотрят фильмы или спортивные матчи. Внимание переключается на происходящее вокруг, а количество съеденного и выпитого отходит на второй план. Эмоциональный подъём или, наоборот, грусть дополнительно мешают распознавать сигналы насыщения и опьянения.

«Есть и четвёртый момент: со временем это переходит в привычку. В современных пиццах, картошке фри и бургерах часто есть усилители вкуса, вызывающие привыкание. У человека складывается рефлекс: «Я устал после рабочей недели, мне нужно расслабиться. Пицца с пивом отлично заходит». Традиция повторяется. Организм сбивается с естественных настроек, и с каждым разом человеку нужно больше еды и пива, чтобы почувствовать насыщение. Он перегружает организм неполезными жирами в сочетании с токсинами алкоголя», — подчеркнула специалист.

Нутрициолог предупредила, что в результате может развиться хроническая интоксикация, последствия которой поначалу остаются малозаметными. Среди тревожных признаков она перечислила неприятные ощущения в боку, плохое настроение по утрам и увеличение живота. При этом человек необязательно должен иметь выраженный лишний вес, чтобы столкнуться с подобными изменениями.

«Однократно организм справится. Но если это становится привычкой, потому что кажется: «Пицца — это же не чипсы, чипсы вредные, а пиццу можно» — это самообман. В нынешних пиццах очень много таких же неполезных веществ, как в картошке фри», — ответила Бурлакова.

Отдельно специалист остановилась на влиянии пива на вес и гормональный фон. Его систематическое употребление перегружает организм продуктами переработки спирта, а у мужчин может сопровождаться повышением уровня эстрогенов. Это способствует увеличению живота и накоплению жировых отложений по женскому типу.

«Поэтому пиво — это скрытый, но опасный соперник, с которым нужно быть очень аккуратным, особенно если вы едите жирную пищу», — подытожила она.

День пиццы и пива — это неофициальный, но очень душевный праздник, который отмечается 9 октября. Идея зародилась в США в 2016 году и быстро нашла отклик по всему миру. В России он пока не в календаре красных дат, но многие с удовольствием поддерживают эту традицию. Смысл прост: это повод собраться с друзьями или устроить уютный вечер. Считается, что пицца и пиво — идеальная пара. Напиток освежает, смягчает сырную солёность и подчёркивает вкус начинки, а закуска, в свою очередь, даёт сытную основу, чтобы не захмелеть слишком быстро.

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