На смартфонах пользователей в России и Белоруссии обнаружили новый опасный троян RatHat, который использует искусственный интеллект для кражи данных и атак на банковские приложения. Вредоносная программа способна незаметно получать доступ к экрану, камере и микрофону телефона, а также вмешиваться в денежные переводы. Об угрозе сообщили ТАСС специалисты компании по кибербезопасности F6.

RatHat распространяется через поддельные сайты и маскируется под обычные приложения. Один из исследованных образцов выдавал себя за новую социальную сеть. После установки троян может менять название и значок или полностью исчезать с главного экрана смартфона.

Главная особенность программы — использование нейросети Google Gemini 2.5 Flash-Lite. Искусственный интеллект помогает трояну ориентироваться в интерфейсе Android, находить нужные кнопки и адаптироваться к устройствам с разными языковыми настройками. Благодаря этому злоумышленники могут атаковать пользователей финансовых сервисов в разных странах.

Особенно опасен способ получения доступа к смартфону. RatHat способен за считаные секунды получить расширенные разрешения, причём для владельца телефона это выглядит как обычное переключение окон. После этого программа может перехватывать сообщения, пароли и банковские коды подтверждения, а также подменять реквизиты при денежных переводах.

«Возможности вредоносного ПО могут привести к ситуации полной потери контроля пользователя над собственным устройством», — предупредил руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.

В октябре специалисты зафиксировали около десяти заражённых устройств в России и Белоруссии. Эксперты опасаются, что эти случаи могут оказаться началом более масштабной кампании против клиентов банков. Пользователям рекомендуют не устанавливать приложения по подозрительным ссылкам и внимательно проверять запрашиваемые разрешения, особенно доступ к специальным возможностям Android.

Ранее Life.ru сообщал о новой схеме мошенников, позволяющей перехватывать банковские СМС-коды прямо из телефона. Преступники убеждают россиян установить якобы полезное приложение, которое на самом деле предоставляет доступ к личным данным и сообщениям. В отдельных случаях злоумышленники получают возможность дистанционно управлять смартфоном и пользоваться банковскими сервисами жертвы.