Войти в чужую почту иногда можно даже без пароля — для этого злоумышленникам достаточно завладеть данными уже открытого сеанса. Таким риском оборачивается использование непроверенных прокси-серверов, предупредил IT-специалист Кирилл Ситнов.

По его словам, особенно опасно подключаться через случайный сервис к рабочей почте или внутренней сети компании. Прокси служит посредником между устройством и сайтом. Если соединение не зашифровано, оператор сервера может увидеть передаваемые данные, в том числе пароль. Для пользователя опасна и утечка файлов cookie. Пока сеанс действует, похищенный cookie может открыть постороннему доступ к учётной записи.

«Никогда не устанавливайте неизвестные сертификаты. Не пользуйтесь банками, рабочими аккаунтами, когда ведёте соединение через прокси», — посоветовал эксперт в беседе с «Абзацем».

Ещё одна опасность — посторонняя реклама, которую недобросовестный оператор может добавить на незащищённую страницу. Объявление может привести на поддельный сайт, где пользователю предложат скачать вредоносную программу. Среди таких программ встречаются и банковские трояны, отметил специалист.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники крадут аккаунты Telegram под видом подарочной Premium-подписки. Ссылка из сообщения ведёт на поддельную страницу входа. Если ввести там номер телефона и код подтверждения, аферисты смогут войти в аккаунт и разослать такой же «подарок» уже от имени его владельца.