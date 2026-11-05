Демократы в Сенате США готовят расследование возможного ограничения работы спутниковой связи Starshield, которую используют Вооружённые силы Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на помощника сенатора-демократа, комитет по международным отношениям уже потребовал от Илона Маска сохранить документы, связанные с перебоями в работе системы.

Аналогичные письма направлены частным компаниям и представителям администрации президента США Дональда Трампа. Их задача — обеспечить сохранность материалов, которые могут понадобиться для будущих разбирательств в Конгрессе.

Одним из главных вопросов станет работа Starshield — военной системы спутниковой связи, созданной SpaceX на основе технологий Starlink. В октябре украинские военные сообщили об ограничениях её функционирования, которые, по их утверждениям, затруднили выполнение ряда боевых задач.

Помимо этого, демократы намерены изучить обстоятельства сделки по поставкам российского дизельного топлива в США. Требования сохранить документы получили банки, портовые администрации и частные компании, которые могли участвовать в соответствующих операциях.

По словам собеседника CNN, направление таких уведомлений является стандартной процедурой при подготовке парламентского контроля. Само по себе получение письма не означает, что его адресат нарушил закон.

Ожидается, что комитет Сената по международным отношениям возглавит демократ Крис Кунс. Нынешний старший представитель партии в комитете Джин Шахин завершает работу в Сенате.

Группа сенаторов обеих партий уже обращалась к генеральному инспектору Пентагона с просьбой проверить перебои в работе Starlink и Starshield на Украине. Однако ведомство отказалось начинать расследование на основании представленных материалов, не исключив пересмотра решения при появлении новых сведений.