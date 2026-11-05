Победа демократов на выборах в Конгресс США ставит под угрозу реализацию крупных оборонных проектов президента Дональда Трампа. В частности, американской администрации будет сложнее добиться финансирования программ «Золотой купол» и «Золотой флот». Об этом сообщает Axios со ссылкой на аналитическую записку исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group.

Стоимость системы противоракетной обороны «Золотой купол» оценивают в сумму до 175 млрд долларов. А на «Золотой флот» планируют направить 275 млрд долларов до 2056 года. Он должен объединить от 280 до 300 кораблей, в том числе беспилотные суда.

Авторы записки отмечают, что успех демократов лишит республиканцев возможности утверждать предложенный оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов с помощью голосования простым большинством. Это осложнит продвижение финансовых планов администрации Трампа.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре США разместили на орбите первое космическое оружие. Одновременно американская сторона развивает спутниковую инфраструктуру для системы «Золотой купол». При этом Вашингтон не раскрыл характеристики выведенной в космос системы. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американский проект разрушительным. По его мнению, «Золотой купол» создаёт угрозу милитаризации космоса, который со временем может превратиться в место боевых столкновений.