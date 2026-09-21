«Маскулинный» образ: Россиян предупредили об опасности модного тренда на сбривание ресниц

Модный тренд на сбривание ресниц ради более «маскулинного» образа может обернуться воспалением глаз, болью и ухудшением зрения. Об этом РИАМО сообщила офтальмолог высшей категории Вера Мурашова.

По её словам, при неправильном росте ресницы начинают постоянно соприкасаться с глазом и травмировать роговицу — такое состояние называется трихиазом.

«Это прямой и быстрый путь к развитию кератоконъюнктивита — серьёзному воспалительному поражению роговицы и конъюнктивы, которое сопровождается болью, светобоязнью и ухудшением зрения», — сказала врач.

Она предупредила, что неправильно растущую ресницу придётся удалять, а лечение последствий может быть длительным. Для прекращения роста может применяться электрокоагуляция корня ресницы, однако процедура сама по себе травматична: она способна спровоцировать новое воспаление, рубцовые изменения края века и необратимый косметический дефект. Нужное оборудование есть не во всех клиниках, и альтернативой остаётся регулярное удаление ресницы пинцетом.

«Игра с собственным зрением и здоровьем глаз ради сомнительного эстетического эффекта может обернуться длительным, болезненным и сложным лечением», — заключила Мурашова.

Ранее офтальмолог предупредила, что принимать душ в контактных линзах опасно. Пористая структура линз впитывает микроорганизмы из воды, а прослойка между линзой и роговицей становится средой для инфекций. Особую угрозу представляет акантамёба, вызывающая акантамёбный кератит, который поначалу напоминает конъюнктивит.