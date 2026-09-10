«Идеальный шторм»: Носители линз рискуют ослепнуть из-за одной частой ошибки

Принимать душ в контактных линзах опасно из-за риска тяжёлого воспаления роговицы, предупредила офтальмолог Ангелина Казанцева. По её словам, мягкие линзы имеют пористую структуру, которая впитывает содержащиеся в воде вещества и микроорганизмы.

«С позиции офтальмологии, контакт с водой во время ношения линз создаёт «идеальный шторм» для развития инфекции», — заявила собеседница NEWS.ru.

Между линзой и роговицей при этом образуется тонкая прослойка, которая становится питательной средой для патогенов. Особую опасность представляет акантамёба, способная вызвать тяжёлое воспаление роговицы — акантамёбный кератит. Начало такой инфекции может напоминать обычный конъюнктивит: появляются покраснение, слезотечение и ощущение инородного тела.

Отличительными признаками врач назвала несоразмерно сильную боль, светобоязнь и постепенное снижение остроты зрения в течение нескольких недель. А ещё в воде может находиться синегнойная палочка, которая также способна вызывать агрессивный кератит.

Ранее офтальмолог предупреждал об опасности купания в контактных линзах даже в бассейне. Линза может задерживать микроорганизмы на своей поверхности и продлевать их контакт с роговицей, что повышает риск развития кератита.