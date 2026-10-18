Масоны устроили вечеринку за 1,5 млн рублей на крыше московского небоскрёба

В Москве около 70 масонов вместе с супругами собрались на закрытую вечеринку в небоскрёбе «Триумф-Палас», потратив на праздник около 1,5 млн рублей. Мероприятие устроили в честь юбилея масонской ложи «Клио № 37», входящей в Великую ложу России.

Для торжества арендовали VIP-лофт на крыше высотки в Чапаевском переулке. По имеющейся информации, великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов представил мероприятие персоналу площадки как встречу сигарного клуба.

Гостей развлекали кулинарным шоу с приготовлением мяса на открытом огне и выступлением кавер-группы. Организаторы сами выбирали костюмы артистов и просили включить в программу песни на разных языках.

Однако главным хитом вечера стала композиция «Матушка-земля», под которую участники масонского братства пустились в пляс. Один из гостей также признался, что ожидал от вечера развлечений с эротическим подтекстом. Оправдались ли его ожидания, неизвестно. Подробности закрытой вечеринки приводит Baza.