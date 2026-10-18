Масоны жёстко раскритиковали главу Великой ложи России Андрея Богданова

Представители масонских послушаний раскритиковали великого мастера Великой ложи России Андрея Богданова за сведения о численности организации и высказывания в адрес других лож. Они оспорили названные им цифры и обвинили в непризнании других объединений, пишет «Газета.ru».

По данным издания, поводом стали слова Богданова о том, что регулярная масонская организация насчитывает 1300 мастеров в 56 ложах. Нерегулярные ложи он назвал «мошенниками». Светлейший великий мастер Устава Мемфиса-Мицраима Евгений Щукин охарактеризовал высказывания как «мизогинию» и «слепоту к истории масонства».

Мастер-масон Великого востока Франции возразил, что в России существуют как минимум шесть послушаний, которые пересекаются и признают друг друга. По его словам, численность Великой ложи России при этом не достигает заявленных 1300 человек.

В Достопочтенной ложе № 6046 «Свобода» сочли выступление «неумным пиаром». Её представители также указали, что Богданов не признаёт другие масонские организации.