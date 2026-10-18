Масоны жёстко раскритиковали главу Великой ложи России Андрея Богданова
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Представители масонских послушаний раскритиковали великого мастера Великой ложи России Андрея Богданова за сведения о численности организации и высказывания в адрес других лож. Они оспорили названные им цифры и обвинили в непризнании других объединений, пишет «Газета.ru».
По данным издания, поводом стали слова Богданова о том, что регулярная масонская организация насчитывает 1300 мастеров в 56 ложах. Нерегулярные ложи он назвал «мошенниками». Светлейший великий мастер Устава Мемфиса-Мицраима Евгений Щукин охарактеризовал высказывания как «мизогинию» и «слепоту к истории масонства».
Мастер-масон Великого востока Франции возразил, что в России существуют как минимум шесть послушаний, которые пересекаются и признают друг друга. По его словам, численность Великой ложи России при этом не достигает заявленных 1300 человек.
В Достопочтенной ложе № 6046 «Свобода» сочли выступление «неумным пиаром». Её представители также указали, что Богданов не признаёт другие масонские организации.
Ранее Андрей Богданов рассказывал Life.ru об устройстве масонских лож. По его словам, на собраниях обсуждают историю, философию и культуру, а споры о политике и религии запрещены.