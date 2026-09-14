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Регион
Опубликовано 14 сентября, 12:26

Масштаб ущерба уточнили: После атаки БПЛА в Орле повреждено около 150 квартир

Около 150 квартир повреждено в Орле после атаки БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 150 квартир в четырёх многоквартирных домах Орла получили повреждения после атаки БПЛА в ночь на 13 сентября. В основном речь идёт о выбитых окнах, сообщил мэр города Юрий Парахин.

«Напомню, в результате происшествия пострадало здание детского сада № 98, а также четыре соседних многоквартирных дома — порядка 150 квартир. В основном речь идет о повреждении остекления. Список квартир уточняется», — привели слова главы города в администрации Орла.

Ночью над Орловской областью были уничтожены три беспилотника. По словам губернатора Андрея Клычкова, обломки одного из них упали в Заводском районе Орла и повредили четыре жилых дома и детский сад № 98. Никто не пострадал.

Сейчас специалисты продолжают уточнять объём ущерба и восстанавливать повреждённое остекление. После атаки прокуратура региона также взяла на контроль соблюдение прав жителей пострадавших домов.

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Ранее Life.ru сообщал о первых последствиях этой атаки: тогда власти заявляли о повреждениях четырёх домов и детского сада № 98.

Больше новостей об авариях, атаках и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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