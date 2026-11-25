Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 863 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 25 ноября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 863 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Также Минобороны привело данные об общих потерях украинской стороны с начала специальной военной операции. По информации ведомства, уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 298 013 беспилотников.

Кроме того, российские военные, согласно статистике министерства, поразили 672 зенитных ракетных комплекса, 31 771 танк и другую боевую бронированную машину, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 986 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 78 013 единиц специальной военной автомобильной техники.

В предыдущей суточной сводке Минобороны сообщало об уничтожении 819 беспилотников, четырёх управляемых авиабомб и реактивного снаряда HIMARS. Тогда в ведомстве также уточнили, что в ночь на 23 ноября средства ПВО перехватили 192 украинских дрона.