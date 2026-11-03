Почти 137 тысяч абонентов Донецка остались без электричества из-за масштабного отключения электроснабжения. Перебои затронули все районы города, энергетики уже приступили к восстановительным работам. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

«Частично во всех районах Донецка обесточены 877 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 136 970 абонентов», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

По словам Кулемзина, специалисты энергетических служб проводят ремонтные работы, чтобы восстановить подачу электричества потребителям.

Ранее Life.ru сообщал, что 1 ноября более 276 тысяч абонентов Донецка остались без света. Тогда отключения затронули все районы города, а без электроснабжения оказались 1890 трансформаторных подстанций. Энергетики приступили к поэтапному восстановлению подачи электричества.