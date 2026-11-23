Российские геймеры столкнулись с массовыми неполадками в работе сервисов Rockstar Games. Пользователи не могут запустить фирменный лаунчер, войти в свои аккаунты и получить доступ к играм компании, включая GTA V и Red Dead Redemption 2. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга DownDetector.

Жалобы начали активно поступать утром 23 ноября. По данным мониторинга, за сутки пользователи оставили около 2,4 тысячи сообщений о проблемах. Многие столкнулись с ошибками авторизации и невозможностью подключиться к серверам разработчика.

Сбой затронул сразу несколько регионов России. На неполадки жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краёв, а также Новосибирской и Иркутской областей.

Чаще всего игроки сообщают о полном отказе лаунчера Rockstar Games Launcher. У некоторых программа зависает при загрузке, у других появляется уведомление об отсутствии соединения с сервером. При этом на официальной странице состояния сервисов Rockstar Games лаунчер, авторизация и игровые серверы обозначены как работающие. Причины проблем, о которых сообщают российские пользователи, пока не установлены.

Неполадки возникли спустя несколько дней после выхода GTA VI, релиз которой состоялся 19 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном сбое PlayStation накануне релиза GTA VI. Тогда владельцы консолей столкнулись с трудностями при входе в аккаунты, подключении к серверам и загрузке игр. Sony подтвердила проблемы с игровым стримингом, а жалобы поступали от пользователей сразу нескольких поколений PlayStation.