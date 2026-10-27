Мать брошенного в Самаре младенца ранее штрафовали за алкоголь

Мать двухмесячной девочки, которую обнаружили без присмотра в коляске на улице Самары, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. При этом семья не состояла на профилактическом учёте. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Мать, 25 лет, привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. На учёте семья не состояла», — рассказал собеседник агентства.

Девочку доставили в медицинское учреждение для обследования. По информации регионального управления МВД, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

После появления информации о происшествии следователи возбудили уголовное дело по статьям 125 и 156 УК РФ — об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Советского района Самары.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых младенец оказался один на улице. Пока не сообщается, сколько времени девочка провела без присмотра и что именно предшествовало происшествию. Ранее назначенное матери административное наказание за распитие алкоголя само по себе не устанавливает причин случившегося.

Ранее Life.ru сообщал о задержании женщины, бросившей младенца в коляске возле мусорных контейнеров в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в октябре 2025 года. По данным Следственного комитета, 35-летняя мать оставила маленькую дочь на улице без присмотра. При этом женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении неё возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.