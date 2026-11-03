Британский путешественник Карл Бушби спустя 28 лет вернулся в родной Халл, завершив пеший маршрут длиной около 50 тысяч километров. За это время он пересёк четыре континента и 30 стран, а последние шаги сделал к дому матери, с которой не виделся десять лет.

Торжественная встреча состоялась 2 ноября. Как сообщает Associated Press, сотни жителей Халла собрались у городской ратуши, чтобы поприветствовать 57-летнего путешественника. Бушби вышел к собравшимся со своей тележкой, в которой перевозил снаряжение.

«Простите, что заставил вас ждать. Ну что, это всё? Всё закончилось?» — пошутил британец, обращаясь к толпе.

Бушби отправился в путь 1 ноября 1998 года из чилийского города Пунта-Аренас. Бывший десантник поставил перед собой условие: продвигаться по маршруту исключительно собственными силами и не возвращаться домой, пока путешествие не будет завершено.

За почти три десятилетия мужчина прошёл джунгли Центральной Америки, пересёк замёрзший Берингов пролив и вплавь преодолел Каспийское море. Во время перехода между Аляской и Чукоткой ему пришлось столкнуться с белым медведем, ледяной водой и угрозой потери снаряжения.

Серьёзным испытанием оказались и бюрократические препятствия. Из-за визовых ограничений и суровой погоды прохождение России растянулось почти на десять лет. Путешествие также неоднократно прерывалось из-за финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса.

«Говорят, что для большого дела нужна целая деревня, но, чтобы я оказался здесь, понадобился буквально весь мир. Доброта незнакомцев, отдельных людей и целых государств помогла мне вернуться. Я сделал это не один», — признался путешественник.

После встречи с горожанами Бушби отправился к дому матери Анджелы, которая не видела сына около десяти лет. Женщина встретила его со слезами на глазах и крепко обняла. Кроме того, путешественник воссоединился с 36-летним сыном Адамом и впервые познакомился со своей 12-летней внучкой.

Теперь британцу предстоит привыкнуть к жизни без постоянных переходов. В ближайшие месяцы он планирует выступать с рассказами о своих приключениях, выпустить продолжение мемуаров, а режиссёр Вернер Херцог готовит документальный фильм о его необычной экспедиции.

Ранее Life.ru сообщал, что Карл Бушби переплыл Ла-Манш и спустя 28 лет путешествия добрался до британского побережья. В начале октября он вышел на берег неподалёку от Дувра, завершив один из самых сложных этапов своего маршрута. После этого путешественнику оставалось преодолеть заключительный участок пути до родного Халла.