Мать из Екатеринбурга обвинила отцов детей в насилии, а следователей — в халатности

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на двух следователей свердловского СК, считая, что при расследовании дела о предполагаемом насилии над её детьми были допущены серьёзные нарушения. Женщина пытается попасть на личный приём к главе ведомства Александру Бастрыкину. Об этом пишет URA.ru.

Уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера возбудили в декабре 2024 года после рассказов детей. Их мать подозревает в причастности к произошедшему двух бывших мужей и других мужчин. Оба отца категорически отрицают обвинения и считают, что бывшая супруга настроила детей против них.

По словам девочки, следователь наедине пригрозила ей детдомом и тюрьмой для матери, если она соврёт хоть в чём-то. Затем ребёнку показали фотографии российских и зарубежных знаменитостей и предложили подписать их именами предполагаемых мучителей. Так, рэпер Эминем стал «Ваней», актёр Константин Хабенский — «Максимом», а певица Алла Пугачёва— «женщиной с папиной дачи». Защита считает такой допрос незаконным, хотя его результаты приобщили к делу.

Расследование передавали в отдел по особо важным делам, затем прекращали за отсутствием события преступления и вновь возобновляли. Мать также утверждает, что состояние дочери заметно ухудшилось.

Свердловское управление СК в ответе на жалобы заявило, что нарушений в действиях следователей и их заинтересованности в исходе дела не установлено. Один из отцов также отверг обвинения, заявив, что всё это враньё. Женщина намерена оспорить ответ ведомства в суде и продолжает добиваться встречи с Бастрыкиным.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Екатеринбурге восьмиклассник в течение года запугивал 24-летнюю учительницу английского языка угрозами сексуального насилия. Подросток регулярно срывал занятия, оскорблял педагога и плевал на дверь её кабинета. От его поведения страдали и одноклассницы: школьник унижал девочек, называл их «проститутками» и плевался в их сторону.