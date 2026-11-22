Мать детей, которых отец расстрелял в Якутии, оказалась известным в республике бизнес-коучем и духовным практиком. 49-летняя Мичийэ накануне трагедии ужинала вместе с семьёй и обсуждала предстоящий ремонт дома. Ничто не предвещало случившегося, выяснил Mash.

После ужина женщина отправилась спать, а её супруг Айгын остался разговаривать с сыновьями. Утром Мичийэ проснулась от выстрелов и обнаружила детей с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего Айгын покончил с собой в собственном автомобиле. Известно, что мужчина увлекался охотой. В семье также есть старший, 24-летний сын.