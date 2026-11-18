В Бразилии пятилетняя девочка, предположительно, случайно застрелила свою трёхлетнюю сестру из пистолета, который отец оставил на кухне. Трагедия произошла 8 ноября в семейном доме в районе Гуаратиба на западе Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает бразильский портал R7.

Погибшую девочку звали Оливия Мело Морейра. По информации зарубежных СМИ, родители проснулись от громкого выстрела. Вскоре к ним прибежала старшая дочь, которая, по словам очевидцев, повторяла: «Прости, папа, прости, папа».

Взрослые бросились в соседнюю комнату, где обнаружили младшую дочь с огнестрельным ранением. Оливию экстренно доставили в муниципальную больницу Роша Фариа, однако спасти ребёнка врачам не удалось.

Отец девочек рассказал полиции, что незадолго до трагедии его жена заметила открытую калитку. Заподозрив проникновение посторонних, мужчина взял зарегистрированный пистолет и отправился проверить дом. Никого не обнаружив, он, по собственным словам, оставил заряженное оружие в кобуре на кухонной столешнице и вернулся спать.

Предположительно, именно этот пистолет оказался в руках пятилетней девочки. При каких обстоятельствах произошёл выстрел, устанавливают следователи.

Полиция изъяла оружие и допросила родителей. Расследованием занимается отдел по расследованию убийств Рио-де-Жанейро. Правоохранителям предстоит выяснить, как ребёнок получил доступ к заряженному пистолету и кто может нести ответственность за произошедшее.

Ранее Life.ru сообщал о похожей трагедии во Флориде, где четырёхлетний мальчик случайно застрелил двухлетнего двоюродного брата. Ребёнок обнаружил пистолет, оставленный взрослыми в автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.