Мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа Назимовых намерена лично присутствовать на очередном заседании суда в Паттайе 30 ноября. Зарина Назимова подготовила более 130 вопросов об обстоятельствах гибели своих детей, на которые до сих пор не получила ответов. Об этом женщина рассказала РИА «Новости».

«Да, конечно, я буду присутствовать на суде. Буду задавать вопросы. Если мне это позволят. У меня больше 130 вопросов без ответов», — заявила россиянка.

Следующее слушание по делу об убийстве брата и сестры назначено в Провинциальном уголовном суде Паттайи. Женщина рассчитывает использовать заседание, чтобы прояснить обстоятельства преступления и получить ответы на вопросы, накопившиеся за время расследования.

22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман пропали 26 июля 2026 года. Молодые люди выехали из дома на мотоцикле в районе Паттайи, после чего перестали выходить на связь. Перед исчезновением Диана успела отправить матери короткое сообщение с просьбой о срочной помощи.

Поиски продолжались несколько дней. В конце июля тайские полицейские задержали подозреваемых, а затем обнаружили тела погибших. В ходе расследования правоохранители также вышли на след других преступлений, предположительно совершённых той же группой.

На скамье подсудимых оказались двое граждан Таиланда — 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Им предъявили обвинения по девяти пунктам, включая предумышленное убийство, вооружённое ограбление и незаконное лишение свободы.