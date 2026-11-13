Мать убитых в Таиланде россиян подготовила более 130 вопросов к суду
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Мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа Назимовых намерена лично присутствовать на очередном заседании суда в Паттайе 30 ноября. Зарина Назимова подготовила более 130 вопросов об обстоятельствах гибели своих детей, на которые до сих пор не получила ответов. Об этом женщина рассказала РИА «Новости».
«Да, конечно, я буду присутствовать на суде. Буду задавать вопросы. Если мне это позволят. У меня больше 130 вопросов без ответов», — заявила россиянка.
Следующее слушание по делу об убийстве брата и сестры назначено в Провинциальном уголовном суде Паттайи. Женщина рассчитывает использовать заседание, чтобы прояснить обстоятельства преступления и получить ответы на вопросы, накопившиеся за время расследования.
22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман пропали 26 июля 2026 года. Молодые люди выехали из дома на мотоцикле в районе Паттайи, после чего перестали выходить на связь. Перед исчезновением Диана успела отправить матери короткое сообщение с просьбой о срочной помощи.
Поиски продолжались несколько дней. В конце июля тайские полицейские задержали подозреваемых, а затем обнаружили тела погибших. В ходе расследования правоохранители также вышли на след других преступлений, предположительно совершённых той же группой.
На скамье подсудимых оказались двое граждан Таиланда — 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Им предъявили обвинения по девяти пунктам, включая предумышленное убийство, вооружённое ограбление и незаконное лишение свободы.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время заседания 20 октября Назимова впервые лично увидела обвиняемых в убийстве своих детей. По словам женщины, один из подсудимых улыбнулся, когда судья заговорил о возможности пожизненного заключения и последующего обращения за помилованием. Мать погибших тяжело восприняла эту реакцию, поскольку даже длительное заключение оставляет преступнику надежду на свободу. Сама Назимова заявила о намерении добиваться максимально строгого наказания для виновных. Следующее слушание назначили на 30 ноября, приговор по делу пока не вынесен.