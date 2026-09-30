Две статьи могут привести к казни: Что грозит обвиняемым в убийстве Назимовых

Двум гражданам Таиланда, обвиняемым в убийстве россиян Романа и Дианы Назимовых в Паттайе, грозит смертная казнь. Об этом РИА «Новости» сообщили в полицейском участке Хуай-Яй, где расследовали дело.

«По основным обвинениям — в двойном предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и в совершении грабежа в ночное время с выдачей себя за должностное лицо или сотрудника полиции с причинением тяжких телесных повреждений или смерти потерпевшему — обвиняемым грозит смертная казнь», — сообщили правоохранители.

Тайское законодательство предусматривает высшую меру за предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Возможность смертной казни также предусмотрена по особо тяжким составам разбоя, если преступление повлекло смерть потерпевшего.

Кроме основных эпизодов обвиняемым вменяют незаконное хранение, ношение и применение оружия, в том числе относящегося к военному. За отдельные нарушения закона об оружии им могут грозить многолетние сроки вплоть до пожизненного заключения.

Отдельно расследуются выдача себя за полицейских, незаконное лишение свободы и сокрытие тел погибших. По данным полиции, за использование образа сотрудника правоохранительных органов при совершении тяжкого преступления также предусмотрено существенное ужесточение наказания.

Решение о конкретной мере наказания будет принимать суд. Ранее власти Таиланда подчёркивали, что вопрос о смертной казни находится исключительно в компетенции судебной системы.

Напомним, 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман пропали утром 26 июля в районе Хуай-Яй неподалёку от Паттайи. Они выехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Перед исчезновением Диана успела отправить матери короткое сообщение «Срочно» — позднее родственники показали его и опровергли распространившуюся в СМИ версию, будто оно было написано на английском языке.

Двух предполагаемых участников преступления задержали 31 июля. По данным следствия, они указали место, где были спрятаны тела россиян и части их мотоцикла. Первоначально полиция называла мотивом ограбление. Позднее появилась альтернативная версия о возможном денежном конфликте, однако она официально не подтверждена: Life.ru рассказывал о ней отдельно, подчёркивая, что версия правоохранителей остаётся другой.

Расследование быстро вышло за пределы одного эпизода. Рядом обнаружили останки семьи из трёх граждан Таиланда, убийство которой полиция также связала с этой группой. Затем правоохранители начали поиски ещё трёх возможных жертв, обследуя местность в районе Паттайи с помощью специальной техники.

Преступление вызвало широкий резонанс в стране. Вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу назвал убийство россиян шоком для королевства и заявил, что дело находится под пристальным вниманием властей. В самой стране после случившегося вновь развернулась дискуссия о применении смертной казни.

С погибшими простились в начале августа. Life.ru писал о церемонии в районе Хуай-Яй, где вместе с Романом и Дианой почтили память трёх членов тайской семьи, которых следствие считает жертвами той же преступной группы. Тела россиян позднее кремировали в Бангкоке.

Семье погибших также была предоставлена государственная помощь: Life.ru сообщал о выплатах родственникам после трагедии. Расследование при этом продолжилось, поскольку полиция проверяет возможную причастность фигурантов к другим преступлениям.