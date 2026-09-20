Долг вместо ограбления: Появилась новая версия убийства брата и сестры Назимовых в Таиланде

Убийство 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых в Таиланде могло быть связано не с кражей мотоцикла, а с крупным денежным долгом семьи. Такую версию выдвинул информированный источник aif.ru.

По словам собеседника издания, утром 26 июля брат и сестра могли отправиться на встречу, чтобы передать часть денег. Источник утверждает, что требуемую сумму собрать не удалось, несмотря на то, что Роман незадолго до этого якобы продал дорогой компьютер.

Собеседник считает, что после встречи россиян могли удерживать, требуя оставшуюся сумму. Он также поставил под сомнение первоначальную версию о нападении ради мотоцикла и допустил, что преступление готовилось заранее.

В пользу этой версии источник приводит характер травм Дианы и предположение о том, что в расправе могли участвовать другие люди. Ранее возле места преступления также находили мешки с каустической содой, однако их роль в убийстве следствие публично не устанавливало.

Официальная версия тайских правоохранителей при этом остаётся иной. После исчезновения Назимовых полиция задержала двух мужчин — Тхану Кердтхонга и Тхонгчая Сринила. По данным местных СМИ, они признались в убийстве, а первоначальным мотивом называлось ограбление.

Тела Дианы и Романа обнаружили в лесистой местности провинции Чонбури. Рядом нашли останки ещё трёх человек из тайской семьи, убийство которых следствие также связывает с этой преступной группой. Расследование продолжается.

История Назимовых получила широкий резонанс в Таиланде. Ранее Life.ru сообщал, что полиция начала искать ещё трёх возможных жертв банды в районе Паттайи после обнаружения пяти тел. Позднее глава МИД Таиланда назвал убийство россиян шоком для страны и признал, что преступление нанесло серьёзный удар по репутации королевства как безопасного туристического направления. Семья погибших после церемонии прощания кремировала Диану и Романа в Бангкоке. Мать молодых людей решила остаться в Таиланде, где семья прожила несколько лет.