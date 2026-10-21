«Видела, как улыбнулся»: Мама погибших в Таиланде детей рассказала о встрече с убийцей

Один из обвиняемых в убийстве брата и сестры из Тюмени улыбнулся после слов судьи о возможном пожизненном заключении. Об этом рассказала мать погибших Зарина Назимова, которая лично присутствовала на заседании суда в Таиланде. По словам женщины, на лице мужчины появилось облегчение, словно он увидел шанс однажды выйти на свободу.

На скамье подсудимых оказались 43-летний Тхана Кыттхонг по прозвищу Понг и 39-летний Тхонгчай Синин, известный как Тхонг. Как пишет 72.ru со ссылкой на публикацию Назимовой в соцсетях, женщина впервые увидела предполагаемых убийц своих детей вживую. Почти всё заседание она не сводила с них глаз, а с Понгом они некоторое время смотрели друг на друга.

Особенно ей запомнилась реакция обвиняемого на слова судьи о наказании. По словам Назимовой, речь зашла о пожизненном заключении и возможности обратиться за помилованием даже спустя 50 лет. Именно в этот момент она заметила улыбку на лице Понга.

«Я увидела, как Понг улыбнулся», — поделилась женщина.

Назимова призналась, что не знает, о чём думал подсудимый, однако ей показалось, что возможность когда-нибудь выйти на свободу принесла ему облегчение. Сама она тяжело восприняла услышанное: даже полвека за решёткой оставляют человеку надежду на будущее, тогда как её детям уже ничего не вернуть.

Мать погибших также объяснила, почему обвиняемые могут избежать смертной казни. По её словам, законодательство Таиланда допускает смягчение наказания при признании вины. В некоторых случаях высшую меру заменяют пожизненным заключением.

«Я намерена ходатайствовать о максимально строгом наказании, предусмотренном законом», — подчеркнула Назимова.

Главной целью женщина считает установление всех причастных к гибели её детей. На заседании 20 октября оба подсудимых полностью признали вину, в том числе по обвинениям в умышленном убийстве и сексуальном насилии, сообщает тайское издание Matichon. Суд также разрешил Назимовой участвовать в процессе на стороне обвинения по отдельным эпизодам дела.

Следующее заседание состоится 30 ноября. Суд намерен рассмотреть доказательства с учётом признательных показаний подсудимых. Приговор пока не вынесен.

Ранее Life.ru сообщал, что двое обвиняемых в убийстве брата и сестры полностью признали вину в суде Паттайи. Мужчины согласились со всеми девятью пунктами обвинения, включая предумышленное убийство, вооружённое ограбление, незаконное лишение свободы и сокрытие тел. При этом ещё 1 октября фигуранты отрицали причастность к умышленному убийству. Понг также не признавал обвинение в изнасиловании, однако впоследствии оба подсудимых изменили показания.

Как ранее подробно рассказывал Life.ru, речь шла о смертной казни. 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман пропали 26 июля после поездки на мотоцикле в районе Паттайи. Подозреваемых задержали 31 июля, после чего были обнаружены тела погибших. В ходе расследования выяснилось, что та же преступная группа может быть причастна к гибели трёх членов тайской семьи. Правоохранители также начали поиски других возможных жертв.