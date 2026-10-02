Подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе частично признали вину

Двое обвиняемых по делу о гибели 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа в Паттайе частично признали вину. При этом причастность к умышленному убийству россиян они отрицают, сообщает тайская газета Matichon.

На заседании провинциального суда Тхана Кыттхонг и Тхонгчай Синин признали ряд эпизодов. В их числе незаконное обращение с оружием и боеприпасами, выдача себя за сотрудников полиции, незаконное лишение свободы, а также сокрытие тел и попытка скрыть обстоятельства смерти.

Оба фигуранта также согласились с обвинением в ночном разбое. По версии прокуратуры, злоумышленники использовали полицейскую форму, оружие и транспортное средство.

При этом обвинение в умышленном убийстве подсудимые отвергли. По эпизоду с изнасилованием находившейся в беспомощном состоянии потерпевшей Кыттхонг заявил о невиновности, тогда как Синин признал вину.

Поскольку позиции обвиняемых по отдельным пунктам расходятся с версией прокуратуры, суд назначил на 20 октября процедуру защиты прав сторон. Оба мужчины останутся под стражей — в освобождении под залог им отказали.

Диана и Роман перестали выходить на связь ранним утром 26 июля после того, как уехали из дома на мотоцикле. Подозреваемых задержали 31 июля. В ходе расследования полиция также связала эту группу с гибелью семьи из трёх граждан Таиланда.

Накануне прокуратура Паттайи официально предъявила обвинения двум основным фигурантам дела. Как писал Life.ru, им вменили ряд тяжких преступлений, а суд ещё тогда отказался выпускать обвиняемых под залог из-за тяжести дела и риска побега.