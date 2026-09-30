В Таиланде предъявили обвинения убийцам брата и сестры из России

Фигурантам дела об убийстве 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата в Таиланде предъявили обвинения сразу по девяти эпизодам. Среди них — незаконное хранение оружия, похищение людей, вооружённое ограбление, преднамеренное убийство и сокрытие тел.

В перечень также вошли выдача себя за сотрудников полиции и обвинения сексуального характера. За наиболее тяжкие из вменяемых преступлений законодательство Таиланда предусматривает смертную казнь. Суд Паттайи уже отказал двум основным подозреваемым в освобождении под залог из-за тяжести обвинений и риска побега.

Диана и Роман из России пропали ранним утром 26 июля в провинции Чонбури. Брат и сестра выехали из дома на одном мотоцикле и вскоре перестали выходить на связь. Позже их байк обнаружили разобранным и закопанным в лесу.

По версии полиции, злоумышленники следили за россиянами и намеревались завладеть их мотоциклом. Следствие считает, что нападавшие выдавали себя за полицейских, после чего вывезли молодых людей в безлюдное место. Подозреваемые впоследствии показали, где были спрятаны тела.

Расследование привело и к раскрытию другого преступления. Недалеко от места захоронения россиян обнаружили тела трёх членов тайской семьи, а полиция связала это убийство с той же группой. По данным тайских СМИ, фигуранты также дали показания по этому эпизоду.

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде появилась новая версия убийства Дианы и Романа Назимовых. Источник издания допускал, что преступление могло быть связано не только с попыткой завладеть мотоциклом, но и с крупным денежным долгом семьи. При этом официальная версия тайской полиции по-прежнему исходила из того, что первоначальным мотивом было ограбление.