Убийцы брата и сестры из России признали вину в суде Таиланда

Двое жителей Таиланда, обвиняемых в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа из Тюмени, полностью признали вину в суде Паттайи. Мужчины отказались от прежних показаний и согласились со всеми предъявленными обвинениями, включая предумышленное убийство и изнасилование. Об этом сообщает тайское издание Matichon.

На заседании 20 октября 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признали все девять пунктов обвинения. Помимо убийства и сексуального насилия, им вменяют вооружённое ограбление, незаконное лишение свободы, преступления с оружием и сокрытие тел погибших.

Примечательно, что ещё в начале октября подсудимые отрицали предумышленное убийство. Кыттхонг также не признавал обвинение в изнасиловании. Теперь оба изменили позицию и согласились с версией прокуратуры.

На заседание пришла мать погибших Зарина Назимова. Суд разрешил ей присоединиться к обвинению в качестве соистца по тем эпизодам, которые предусматривает тайское законодательство. Следующее слушание назначено на 30 ноября. Суд намерен исследовать доказательства с учётом признания подсудимых.

Диана и Роман исчезли 26 июля после того, как уехали из дома в Паттайе на мотоцикле. По версии следствия, злоумышленники намеревались завладеть их транспортом. Молодого человека застрелили, а его сестру забили до смерти. Тела россиян обнаружили закопанными в районе Хуай-Яй неподалёку от Паттайи.

За наиболее тяжкие из предъявленных обвинений мужчинам может грозить смертная казнь. Однако окончательное наказание определит суд, который пока не вынес приговор.

Ранее Life.ru рассказывал, какие наказания грозят фигурантам дела об убийстве Назимовых. В ходе расследования полиция также обнаружила тела трёх членов тайской семьи, гибель которых связывают с той же преступной группой.