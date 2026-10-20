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Регион
Опубликовано 20 октября, 11:55

Убийцы брата и сестры из России признали вину в суде Таиланда

Обложка © ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center (Phuket Info Center)

Обложка © ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center (Phuket Info Center)

Двое жителей Таиланда, обвиняемых в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа из Тюмени, полностью признали вину в суде Паттайи. Мужчины отказались от прежних показаний и согласились со всеми предъявленными обвинениями, включая предумышленное убийство и изнасилование. Об этом сообщает тайское издание Matichon.

На заседании 20 октября 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признали все девять пунктов обвинения. Помимо убийства и сексуального насилия, им вменяют вооружённое ограбление, незаконное лишение свободы, преступления с оружием и сокрытие тел погибших.

Примечательно, что ещё в начале октября подсудимые отрицали предумышленное убийство. Кыттхонг также не признавал обвинение в изнасиловании. Теперь оба изменили позицию и согласились с версией прокуратуры.

На заседание пришла мать погибших Зарина Назимова. Суд разрешил ей присоединиться к обвинению в качестве соистца по тем эпизодам, которые предусматривает тайское законодательство. Следующее слушание назначено на 30 ноября. Суд намерен исследовать доказательства с учётом признания подсудимых.

Диана и Роман исчезли 26 июля после того, как уехали из дома в Паттайе на мотоцикле. По версии следствия, злоумышленники намеревались завладеть их транспортом. Молодого человека застрелили, а его сестру забили до смерти. Тела россиян обнаружили закопанными в районе Хуай-Яй неподалёку от Паттайи.

За наиболее тяжкие из предъявленных обвинений мужчинам может грозить смертная казнь. Однако окончательное наказание определит суд, который пока не вынес приговор.

В Таиланде кремировали убитых брата и сестру из России
В Таиланде кремировали убитых брата и сестру из России

Ранее Life.ru рассказывал, какие наказания грозят фигурантам дела об убийстве Назимовых. В ходе расследования полиция также обнаружила тела трёх членов тайской семьи, гибель которых связывают с той же преступной группой.

Больше новостей о громких убийствах, судебных процессах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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