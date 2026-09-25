«Мать вашу»: Два медвежонка-сироты бродят по дачам под Красноярском

Два осиротевших медвежонка вышли к людям в дачном посёлке примерно в 30 километрах от Красноярска. Как сообщает SHOT, детёныши бродят по участкам в поисках еды, а местные жители пытаются найти волонтёров и центр, готовый принять животных.

Осиротевшие медвежата пришли к дачникам искать еду. Видео © SHOT

«Мать вашу. Маленькие сидят. Жалко их», — комментирует мужчина за кадром.

По словам дачников, медведицу, вероятно, убили, после чего оставшиеся без матери малыши начали искать пропитание возле человеческого жилья. Жители опасаются, что без помощи медвежата могут не пережить предстоящую зиму.

Глава фонда «Мир медведей» Андрей Иванов рассказал, что судьба таких сирот нередко складывается тяжело. По его словам, детёнышей могут отправить на притравочные станции, где используют для тренировки охотничьих собак. При этом шанс вернуть животных в тайгу ещё остаётся. Иванов считает, что медвежат необходимо как можно быстрее передать специалистам: если они уже набрали достаточный для зимовки вес, то смогут выжить в естественной среде.

В Красноярске на фоне участившихся выходов медведей к людям ранее ввели для городских служб режим повышенной готовности. Власти связывали активность хищников в том числе с нехваткой корма и доступностью пищевых отходов возле населённых пунктов.

Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае с начала кампании по регулированию численности ликвидировали уже 653 бурых медведя. Всего региональные власти выдали 180 приказов, предусматривающих регулирование численности до 1214 животных.

Напомним, в 2026 году выходы медведей к населённым пунктам фиксировались как минимум в 41 регионе России, включая все 11 субъектов Дальнего Востока, девять регионов Сибири и ряд областей европейской части страны. По официальным данным, с 1 августа по 24 сентября нападения медведей на людей произошли в 11 регионах. При этом в Минприроды отмечают, что в последние годы в России обычно регистрируют около 20–30 нападений ежегодно и нынешнюю ситуацию не считают аномальным всплеском: ощущение массовости связывают в том числе с широким распространением сообщений и видео в соцсетях.

Среди причин более частого появления хищников рядом с людьми специалисты называют нехватку естественного корма: ранняя и сухая весна привела к тому, что ягоды в ряде районов созрели и осыпались раньше обычного. В некоторых регионах из-за медведей уже вводили дополнительные меры безопасности: в Байкальске Иркутской области действовал комендантский час, в Бурятии образовательные учреждения переводили на дистанционное обучение, а на Камчатке усиливали патрулирование территорий.