Отпугивание не помогло: На Байкале ликвидируют медведя, который повадился ходить к отелю

Молодого медведя, который неоднократно выходит к крупному отелю в посёлке Листвянка Иркутской области, решено ликвидировать. Зверь перестал бояться людей, а попытки отпугнуть его не дали результата, сообщили в дирекции «Заповедного Прибайкалья».

Решение приняли на заседании оперативного штаба. Специалисты пришли к выводу, что в отношении медведя необходимо провести мероприятие по регулированию численности в соответствии с решением Минприроды России. На фоне активности хищников большинство туристических маршрутов Прибайкальского национального парка решили оставить закрытыми. На части доступных троп действует усиленное патрулирование.

«Молодой медведь, неоднократно замеченный в посёлке Листвянка возле крупного отеля, судя по всему, окончательно потерял страх перед человеком: отпугивание не помогло», — говорится в сообщении.

Листвянка считается одним из главных туристических центров на Байкале. Прибайкальский национальный парк тянется вдоль побережья озера примерно на 470 километров, его площадь составляет 417,3 тысячи гектаров.

Ранее Life.ru писал о закрытии ещё двух туристических маршрутов на Байкале из-за повышенной активности медведей. Ограничения коснулись Большой Байкальской тропы и маршрута «Бакланий камень — Бугульдейка»: хищников и их следы всё чаще замечали даже в светлое время суток.