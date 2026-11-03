Британский путешественник Карл Бушби вернулся домой спустя 28 лет после начала кругосветной экспедиции. За это время бывший десантник преодолел около 50 тысяч километров, побывал в 30 странах и пересёк четыре континента. Последней точкой маршрута стал родной город Халл, где его ждала семья. Об этом сообщает Associated Press.

Самая трогательная встреча произошла у дома матери путешественника. Бушби обнял Анджелу, которую не видел около десяти лет, а также встретился со своим 36-летним сыном и впервые увидел 12-летнюю внучку. Приветствовать британца пришли сотни местных жителей.

«Простите, что заставил вас ждать. Ну что, это всё? Всё закончилось?» — пошутил Бушби перед собравшимися.

Свою экспедицию, получившую название «Голиаф», мужчина начал в ноябре 1998 года на юге Чили. Тогда ему было 29 лет. Бушби поставил себе два условия: не использовать транспорт для продвижения по маршруту и не возвращаться домой до завершения путешествия.

За прошедшие годы британец пересёк обе Америки, преодолел замёрзший Берингов пролив, прошёл через Россию и страны Азии, а затем добрался до Европы. Ему пришлось столкнуться с опасными природными условиями, проблемами с визами и длительными вынужденными остановками. Некоторые водные преграды, включая Каспийское море и Ла-Манш, он преодолевал вплавь.

Изначально путешествие должно было занять значительно меньше времени, но бюрократические препятствия, пандемия и международные конфликты растянули маршрут почти на три десятилетия. Последний этап после пересечения Ла-Манша занял около 400 километров по территории Великобритании.

Теперь 57-летний Бушби собирается посвятить время семье, выступлениям перед публикой и продолжению своих мемуаров. Кроме того, режиссёр Вернер Херцог работает над документальным фильмом о его необыкновенном путешествии.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении межконтинентального маршрута Карла Бушби и его возвращении на британскую землю. В начале октября путешественник переплыл Ла-Манш, добравшись до побережья Англии после многолетних странствий. Экспедицию неоднократно приходилось прерывать из-за визовых ограничений, финансовых трудностей и пандемии. Окончательно завершить путь Бушби смог 2 ноября, когда дошёл до дома матери в Халле.