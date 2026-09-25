«Матье здесь»: Модель предупредила мать о бывшем, а спустя сутки её нашли мёртвой в его машине

Во Франции тело 25-летней бразильской модели Лариссы Брито дос Сантос обнаружили в автомобиле её бывшего возлюбленного во время таможенной проверки. Мужчину задержали, а прокуратура Ниццы открыла расследование по статье об убийстве.

Машину остановили 21 сентября на трассе A8 возле Бриньоля. За рулём находился 29-летний мужчина по имени Матье, который ранее встречался с погибшей. На еле модели были травмы и ножевые ранения.

Ларисса родилась в Сан-Паулу и около трёх лет жила во Франции, где работала моделью. По словам её матери, отношения с Матье закончились, после чего девушка пыталась от него дистанцироваться. Эти обстоятельства сейчас проверяют следователи. Незадолго до исчезновения Ларисса отправила матери сообщение: «Матье здесь». После этого связь с ней прервалась. Когда женщина попыталась связаться с мужчиной, тот, по её словам, ответил, что девушка спит.

Подозреваемый отрицает причастность к убийству. Прокуратура потребовала заключить его под стражу на время расследования, окончательное решение принимает суд.

Ранее Life.ru писал об убийстве 21-летней бразильской блогерши Эвелин Лимы Дантас. Двое мужчин ворвались в её дом, силой вывели девушку на улицу и застрелили. Незадолго до гибели Дантас освободили из-под стражи по делу об убийстве отставного полицейского, а следствие проверяет версии мести и устранения возможного свидетеля.