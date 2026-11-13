Всемирно известный математик Григорий Перельман самостоятельно организовал похороны своей 87-летней матери Любови Штейнгольц. Женщину похоронили ещё в октябре, рассказали старшие по дому. Об этом пишет kp.ru.

По словам соседей, учёный сам сообщил им о смерти матери и справился со всеми организационными вопросами без посторонней помощи. Ранее ходили слухи, что ради этого из Швеции в Петербург прилетела младшая сестра Перельмана Елена, однако собеседники издания опровергли эту информацию.

Утрата тяжело далась математику, но он старается возвращаться к привычному образу жизни. По словам жильцов, Перельман снова начал выходить на пробежки, самостоятельно ходит за продуктами и закупается впрок.

Соседи также пообещали не оставлять учёного без поддержки, если она ему понадобится. Они призвали журналистов не беспокоить мужчину в этот непростой период.

«Если вдруг возникнут какие-то проблемы, мы, соседи, поддержим его и приглядим за ним. Даже до губернатора Беглова дойдём!» — заверили старшие по дому.

Около десяти лет назад Перельман переехал к матери во Фрунзенский район Санкт-Петербурга, чтобы ухаживать за ней. Ради этого, как ранее сообщали СМИ, он продал собственную квартиру на Никольской площади, доставшуюся ему от бабушки.

Ранее Life.ru рассказывал, как живёт Григорий Перельман после отказа от миллионной премии. В июне 2026 года, когда учёному исполнилось 60 лет, соседи отмечали, что он редко общается с окружающими. Учёный выходит за продуктами, гуляет, но дальше «здрасте» диалог не идёт.