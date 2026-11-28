В России предложили продлить до года срок оказания бесплатной психологической помощи женщинам после рождения ребёнка по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой в преддверии Дня матери выступила вице-спикер Госдумы от ЛДПР Мария Воропаева в беседе с РИА «Новости».

По словам парламентария, сейчас женщины имеют право на бесплатную консультацию психолога в женских консультациях во время беременности и в течение 42 дней после родов. Воропаева предложила увеличить этот срок до 12 месяцев, а также предусмотреть возможность дистанционного общения со специалистом. Кроме того, депутат выступила за включение консультаций психолога в стандартную программу диспансеризации.

Вице-спикер обратила внимание на то, что после рождения ребёнка нагрузка на женщину многократно возрастает, накапливаются усталость, стресс и тревожность. Своевременная психологическая поддержка особенно важна для профилактики депрессии, при которой уже требуется медицинское лечение. При этом обращение к частным специалистам становится дополнительной финансовой нагрузкой на семейный бюджет.

По мнению Воропаевой, дистанционный формат консультаций будет особенно востребован среди жительниц отдалённых населённых пунктов и женщин, которым не с кем оставить малыша. В ЛДПР считают, что системная забота о психологическом здоровье матерей напрямую влияет на благополучие всей семьи. День матери в России в этом году отмечается 29 ноября.