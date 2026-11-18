Материнский капитал в России в 2027 году впервые превысит миллион рублей — максимальная выплата на второго ребёнка достигнет 1 028,7 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ, уточнив размер предстоящей индексации.

«В будущем году размер материнского капитала впервые превысит 1 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Максимальную сумму смогут получить семьи, которые ранее не оформляли маткапитал на первенца. Для первого ребёнка размер выплаты с 1 февраля 2027 года увеличится до 778,5 тысячи рублей.

Согласно прогнозу Минтруда, инфляция за 2026 год составит 6,8%. Именно на уровень фактической инфляции за минувший год ежегодно индексируется материнский капитал.

В результате прибавка к выплате на второго ребёнка составит 65,5 тысячи рублей. Для семей, получающих маткапитал на первого ребёнка, увеличение достигнет 49,6 тысячи рублей.

Одновременно вырастет единовременное пособие при рождении ребёнка. Его размер увеличится до 30,4 тысячи рублей.

«По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год», — подчеркнули в Минтруде.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье более 42 тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей младше трёх лет. По данным Соцфонда, благодаря цифровизации заявления на такую поддержку рассматривают в среднем за два рабочих дня.