Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на игру с «Барселоной»

Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе французского «Пари Сен-Жермен» на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Встреча состоится 20 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер парижан Луис Энрике доверил место в воротах российскому футболисту. Вместе с Сафоновым с первых минут сыграют Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильян Пачо, Люка Эрнандес, Витинья, Жуан Невеш, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

«Барселона» также выставит сильный состав. В стартовый список каталонцев вошли вратарь Жоан Гарсия, защитники Жуан Канселу, Пау Кубарси, Жерар Мартин и Хави Эспарт, полузащитники Марк Берналь, Педри и Дани Ольмо, а также Ламин Ямаль, Энтони Гордон и Рафинья.

Обе команды уверенно начали выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После двух туров «ПСЖ» и «Барселона» набрали по шесть очков, занимая первое и второе места соответственно.

Для Сафонова предстоящая встреча станет очередной возможностью проявить себя на европейской арене. Российскому вратарю предстоит противостоять атаке каталонцев, в которой особое место занимает испанский футболист Ламин Ямаль.

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Парижане подходят к встрече в статусе действующих победителей Лиги чемпионов.