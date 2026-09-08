Матвея Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря года

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в число претендентов на приз Льва Яшина — награду лучшему голкиперу мира по версии France Football. Об этом сообщили в сборной России.

Победителя объявят на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 26 октября в Лондоне. В этом году мероприятие впервые пройдёт в британской столице.

Сафонов провёл один из самых успешных сезонов в карьере. Вместе с ПСЖ он второй год подряд выиграл Лигу чемпионов и стал первым российским футболистом, которому удалось дважды завоевать главный клубный трофей Европы.

В сезоне-2025/26 российский голкипер сыграл 11 матчей в Лиге чемпионов и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. В финале против лондонского «Арсенала» он защищал ворота ПСЖ на протяжении всего матча, а парижане победили в серии пенальти.

В активе Сафонова также две победы в чемпионате Франции и два Суперкубка УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Ранее Life.ru сообщал, что Матвей Сафонов вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Американское издание особо отметило игру россиянина в сериях пенальти, а также его статистику в чемпионате Франции.