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Опубликовано 8 сентября, 11:37

Матвея Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря года

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в число претендентов на приз Льва Яшина — награду лучшему голкиперу мира по версии France Football. Об этом сообщили в сборной России.

Победителя объявят на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 26 октября в Лондоне. В этом году мероприятие впервые пройдёт в британской столице.

Сафонов провёл один из самых успешных сезонов в карьере. Вместе с ПСЖ он второй год подряд выиграл Лигу чемпионов и стал первым российским футболистом, которому удалось дважды завоевать главный клубный трофей Европы.

Украинец Забарный обрезал Сафонова с фото ПСЖ после победы в Суперкубке
Украинец Забарный обрезал Сафонова с фото ПСЖ после победы в Суперкубке

В сезоне-2025/26 российский голкипер сыграл 11 матчей в Лиге чемпионов и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности. В финале против лондонского «Арсенала» он защищал ворота ПСЖ на протяжении всего матча, а парижане победили в серии пенальти.

В активе Сафонова также две победы в чемпионате Франции и два Суперкубка УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Ранее Life.ru сообщал, что Матвей Сафонов вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Американское издание особо отметило игру россиянина в сериях пенальти, а также его статистику в чемпионате Франции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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