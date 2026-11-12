Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины позитивным событием. При этом говорить о конкретных результатах встречи в Абу-Даби пока преждевременно, подчеркнула она в беседе с журналистами в Ханое.

«Мне кажется, что сам факт возобновления раунда переговоров в трёхстороннем формате очень позитивный и очень правильный», — заявила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, все участники переговорного процесса дали осторожные, но преимущественно положительные оценки состоявшимся контактам. Вместе с тем она подчеркнула, что переговоры остаются сложным процессом, поэтому делать окончательные выводы сейчас нельзя.

Особое значение, отметила председатель Совета Федерации, имеет вопрос безопасности на европейском континенте. Он затрагивает интересы не только России и Украины, но и других государств Европы.

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби проходили 10–11 ноября. По их итогам стороны объявили о принципиальной договорённости по новому масштабному обмену пленными, однако разногласия по ключевым вопросам урегулирования сохранились. Ранее Life.ru рассказывал, к каким результатам пришли делегации России, США и Украины и какие вопросы остались нерешёнными.