Матвиенко оценила вклад бойцов из Дагестана и рассказала о мерах поддержки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости оказывать максимальную поддержку участникам СВО из Дагестана. Об этом она сказала во время рабочей поездки в республику.

На встрече с руководством организаций, занимающихся помощью военнослужащим и их семьям, Матвиенко отметила мужество жителей региона, участвующих в боевых действиях.

«То, как героически и мужественно сражаются на фронтах СВО жители Дагестана — это заслуживает глубочайшего уважения. И не только уважения, но и, конечно же, всех мер, максимальных мер поддержки и их защиты», — сказала председатель Совета Федерации.

В рамках визита Матвиенко также посетила Военно-морской госпиталь Минобороны России в Махачкале. Там она встретилась с военнослужащими, которые проходят восстановление после полученных ранений.

Кроме того, председатель Совета Федерации почтила память медицинских работников, погибших при исполнении воинского долга. Она возложила цветы к их бюстам возле здания госпиталя.

Во время поездки Матвиенко также посетила памятные места, связанные с выдающимися государственными и общественными деятелями Дагестана.

Ранее Матвиенко заявляла, что Россия уверенно движется к выполнению задач специальной военной операции и обязательно их достигнет. По её словам, цели спецоперации были обозначены заранее и с тех пор не менялись.