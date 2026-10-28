Матвиенко предупредила, что гаражную амнистию больше не продлят после 2031 года
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Гаражную амнистию в России больше не планируют продлевать после 1 сентября 2031 года. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, призвав граждан и местные власти не откладывать оформление недвижимости.
Спикер Совфеда напомнила, что действие программы уже продлили на пять лет, однако многие владельцы гаражей так и не воспользовались возможностью зарегистрировать своё имущество по упрощённой процедуре.
«Надо активно, деятельно работать и предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки гаражной амнистии», — подчеркнула Матвиенко.
По её словам, региональным и муниципальным властям следует активнее помогать гражданам с оформлением гаражей и земельных участков под ними. В стране не должно оставаться недвижимости, права на которую юридически не зарегистрированы.
Матвиенко также обратила внимание на необходимость контролировать исполнение уже принятых законов. Она поручила сенаторам разобраться, как гаражная амнистия реализуется в их регионах, и содействовать ускорению регистрации объектов.
Член профильного комитета Совета Федерации Надежда Ильина назвала одной из главных проблем отсутствие у граждан документов, подтверждающих выделение земли под гараж. Из-за этого владельцам нередко отказывают в оформлении участков, а споры приходится разрешать через суд.
При этом федеральное законодательство позволяет регионам расширять перечень документов, необходимых для участия в амнистии. По словам Ильиной, такой возможностью пока воспользовались лишь 15 субъектов РФ. Сенатор призвала остальные регионы принять соответствующие нормы.
Гаражная амнистия действует с сентября 2021 года и позволяет упрощённо оформить права на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, а также на государственные или муниципальные земельные участки под ними. В августе 2026 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы до 1 сентября 2031 года.
Ранее Life.ru сообщал, что Госдума одобрила продление гаражной амнистии до 2031 года. По данным Росреестра, с момента запуска программы россияне оформили около 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Как отмечал депутат Госдумы Сергей Чижов, наиболее активно этой возможностью пользовались жители Ленинградской, Омской и Московской областей.