Матвиенко призвала работодателей отвечать за приглашённых в Россию мигрантов
Валентина Матвиенко. Обложка © Life.ru
Работодатели должны нести ответственность за иностранных граждан, которых приглашают на работу в Россию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.
«Мы заинтересованы в том, что Россия, если она приглашает мигрантов, то она через работодателей — работодатели должны за это нести ответственность — она создаёт условия для этих людей, чтобы у них были определённые законом права, ответственность, обязанности, чтобы они проживали в нормальных условиях, чтобы они получали нормальную зарплату, которую раньше отнимали организаторы нелегальной миграции, и так далее», — подчеркнула спикер Совфеда.
По словам Матвиенко, иностранным работникам необходимо обеспечивать достойные условия проживания и законную оплату труда. При этом они должны соблюдать установленные в стране правила и выполнять свои обязанности.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в России находятся около 6,5 миллиона мигрантов. По его словам, такие данные зафиксированы на 1 октября. При этом доля иностранных граждан, занятых легальной трудовой деятельностью, выросла с 45% до 50%, тогда как десять лет назад этот показатель составлял лишь 25%.