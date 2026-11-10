Работодатели должны нести ответственность за иностранных граждан, которых приглашают на работу в Россию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

«Мы заинтересованы в том, что Россия, если она приглашает мигрантов, то она через работодателей — работодатели должны за это нести ответственность — она создаёт условия для этих людей, чтобы у них были определённые законом права, ответственность, обязанности, чтобы они проживали в нормальных условиях, чтобы они получали нормальную зарплату, которую раньше отнимали организаторы нелегальной миграции, и так далее», — подчеркнула спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, иностранным работникам необходимо обеспечивать достойные условия проживания и законную оплату труда. При этом они должны соблюдать установленные в стране правила и выполнять свои обязанности.