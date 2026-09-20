Матыцин лидирует на выборах в ГД после обработки 10,11% протоколов
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Кандидат от «Единой России» Олег Матыцин набирает 69,64% голосов на выборах в Госдуму в Брянской области. Такие данные опубликовал ЦИК после обработки 10,11% протоколов.
Матыцин занимает первое место в Унечском одномандатном округе № 82. Пока результаты отражают подсчёт примерно десятой части протоколов, поэтому распределение голосов остаётся предварительным.
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму. Он обратился к избирателям после завершения трёхдневного голосования. Отдельно Медведев выразил благодарность тем, кто организовывал голосование и обеспечивал его проведение. Он отметил работу сотрудников избирательных комиссий и добровольцев. Также председатель партии поблагодарил других участников избирательного процесса.
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