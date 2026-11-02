Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены закроют 4 ноября
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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены будут закрыты для посетителей 4 ноября, в День народного единства. Об этом предупредила Федеральная служба охраны России.
«Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 4 ноября 2026 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении ФСО.
Причину ограничения в сообщении ведомства не уточнили.
Ранее аналогичные ограничения вводили в День народного единства в 2025 году. Тогда ФСО объясняла закрытие подготовкой и проведением мероприятий.