Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены будут закрыты для посетителей 4 ноября, в День народного единства. Об этом предупредила Федеральная служба охраны России.

«Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 4 ноября 2026 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении ФСО.

Причину ограничения в сообщении ведомства не уточнили.