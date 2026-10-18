«Маятник качается»: Российские учёные хотят изменить подход к «лечению старости»

Медицине пора вновь рассматривать здоровье человека в целом, объединив накопленные знания об отдельных системах организма. Такое мнение высказала директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Мария Воронцова на «ЗдравФоруме СКОЛКОВО».

«Сейчас мы достаточно качнулись в сторону дезинтеграции. Я за то, чтобы интегрироваться обратно», — сказала она, сравнив смену медицинских подходов с движением маятника.

Воронцова предложила разделять задачи долголетия на два направления. Первое — помочь человеку реализовать имеющийся потенциал здоровья с помощью профилактики, своевременной медицинской помощи и внимательного отношения к себе. Второе — искать способы вмешательства в биологические механизмы старения.

Для первого направления, по её мнению, важны диспансеризация и полноценный диалог врача с пациентом. Воронцова упомянула нарративную медицину: этот подход учитывает историю человека, его переживания и восприятие лечения. Исследования старения требуют решения не только научных, но и организационных вопросов, считает эксперт. По её прогнозу, в ближайшие 10–20 лет запрос на продление жизни будет подталкивать здравоохранение к разработке способов оценки возрастных изменений и правил регистрации соответствующих препаратов.

Воронцова также указала на главные организационные барьеры на этом пути. Так, в Международной классификации болезней (МКБ) до сих пор нет рубрики «старость», пояснила она. Чтобы выпустить препарат против возрастных изменений, нужны клинические испытания, а для этого необходим диагноз, но в МКБ его нет — официально «старость» не считается поводом к «лечению». Поэтому сейчас «антивозрастные» препараты можно лишь продавать как БАДы, где контроль за качеством и эффективностью очень минимален.

По мнению Воронцовой, у человечества «страх смерти» продолжит нарастать, тем более если жизнь становится всё более комфортной. Поэтому учёные продолжат искать способы борьбы со старением, вот тут наука и упрётся в организационные препятствия.

В финале выступления специлист предложила в качестве готовой пилотной площадки для обкатки новых технологий и подходов возглавляемый ею институт, где уже соединены образование, фундаментальная наука и университетская клиника.