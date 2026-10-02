Майку Майкла Джордана с финала НБА-1998 продали за рекордные $12,26 млн

Игровую майку Майкла Джордана с третьего матча финальной серии НБА 1998 года продали за $12,26 млн. Она стала самой дорогой игровой майкой НБА, когда-либо ушедшей с аукциона, следует из данных JOOPITER.

Белую майку с легендарным номером 23 Джордан носил 7 июня 1998 года в матче «Чикаго Буллс» против «Юты Джаз». В той встрече баскетболист набрал 24 очка, а его команда разгромила соперника со счётом 96:54.

Перед торгами лот оценивали в $10–15 млн. В итоге за него заплатили $12,26 млн, превысив прежний рекорд Джордана: красная майка с первого матча того же финала в 2022 году ушла за $10,091 млн.

Сезон-1997/98 вошёл в историю как «Последний танец» — он стал последним для Джордана в составе «Чикаго Буллс» перед его вторым уходом из баскетбола. Команда выиграла финальную серию у «Юты» со счётом 4:2, завоевав шестой титул НБА за восемь лет и последний чемпионский трофей Джордана с «Буллс».

Ранее Life.ru рассказывал, что почти 300 личных вещей Брижит Бардо выставили на аукцион в Париже. Всего на торги попали 285 лотов из домов актрисы в Сен-Тропе и её парижской квартиры — от мебели и украшений до балеток Repetto, гитар, велосипеда Peugeot и пишущей машинки Olivetti. Среди самых дорогих предметов оказалась платиновая оправа с бриллиантом весом 3,67 карата, которую предварительно оценили в €5–10 тысяч. В коллекцию вошли и необычные вещи — экземпляр «Камасутры», эротические портреты Бардо, собачьи ошейники и мягкие игрушки. Часть средств от продажи направят в благотворительный фонд актрисы, много лет занимавшейся защитой животных.